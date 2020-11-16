Пострадавших от пандемии коронавируса бизнесменов Заполярья освободили от налогов до конца года

Данная мера поддержки затронет более 3,5 тысячи предпринимателей Мурманской области, работающих в 14 различных сферах деятельности, среди которых гостиничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство и творчество, организация развлечений, ремонт компьютеров, услуги парикмахерских и салонов красоты и некоторые другие.

Заявление о предоставлении отсрочки необходимо представить в налоговый орган или направить по почте до 1 декабря 2020 года.

Обращение о предоставлении можно подать в произвольной форме через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России».