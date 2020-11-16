День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.20 19:30
Пострадавших от пандемии коронавируса бизнесменов Заполярья освободили от налогов до конца года
Данная мера поддержки затронет более 3,5 тысячи предпринимателей Мурманской области, работающих в 14 различных сферах деятельности, среди которых гостиничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство и творчество, организация развлечений, ремонт компьютеров, услуги парикмахерских и салонов красоты и некоторые другие.
Заявление о предоставлении отсрочки необходимо представить в налоговый орган или направить по почте до 1 декабря 2020 года.
Обращение о предоставлении можно подать в произвольной форме через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России».
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Последние комментарии
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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