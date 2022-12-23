Пострадавших при условном ДТП александровские спасатели успешно вызволили из железного плена и передали врачам

Слаженность и правильность действий при учениях оценило руководство пожарно-спасательного соединения ЗАТО Александровск.

Водители двух автомобилей, двигаясь по скользкому участку дороги, не справились с управлением, допустив лобовое столкновение. Это пусть и очень реалистичная, но легенда учений пожарных спасателей, регулярно проводимых в ЗАТО Александровск.

Сегодня Сергей Варганов непосредственный участник тренировки, актёр получил указания и должен сообщить прибывшим на место спасателям о собственном самочувствии.

Сергей Варганов, условный пострадавший, г. Гаджиево: «У меня перелом ноги, болит голова, тошнота».

К ролям ребята подошли ответственно: даже грим нанесли соответствующий. Находящийся в бессознательном состоянии Денис понимает, почему важно взрослым поддерживать профессиональные навыки, отрабатывая их на таких примерах.

Денис Болтабаев, условный пострадавший, г. Гаджиево: «Чтобы и в настоящей жизненной ситуации они хорошо показали себя, чтобы ничего плохого не случилось».

Для прибывших на вызов спасателей сюрпризом оказалось наличие реальных участников условного ДТП. Вида обеспокоенности и удивления специалисты не подали, действовали согласно инструкциям: обесточили и стабилизировали машину, проверили пульс у водителя, уберегли от попадания в тело случайных осколков при проведении спасательной операции. После демонтажа крыши автомобиля извлекли пострадавшего и передали медикам. Для транспортировки второго человека пожарные выбрали другую методику. В обоих случаях – с задачей справились оперативно и верно. Как правило, таким составом службы реагируют на любое сообщение о случившейся на дороге аварии, отмечает руководство.

Руслан Хромов, подполковник внутренней службы, начальник СПСЧ №8, г. Гаджиево: «Пожарные-спасатели выезжают в безусловном порядке для спасения пострадавших».

В этом году, согласно данным александровской государственной автоинспекции, на территории муниципалитета произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, при этом пострадали 14 человек, у которых диагностированы повреждения разной степени тяжести. Поэтому ещё раз напомним о простых правилах, способных сохранить жизнь.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск: «Прежде всего, необходимо соблюдать дистанцию, не выезжать на встречную полосу в местах, запрещенных дорожными знаками, пешеходам соблюдать ПДД: прежде чем выходить на проезжую часть, убедиться в своей безопасности».