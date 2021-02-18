Пострадавшим от пожара в Кандалакше семьям будет оказана материальная помощь

На эти цели правительство области перечислит 3,5 миллиона рублей.

Соответствующее постановление подписано и опубликовано на портале регионального правительства.

Напомним, 6 февраля в Кандалакше загорелся жилой дом на улице Спекова, один человек погиб, более 20 семей остались без крова и имущества. Пострадавшие получат финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на человека. Кроме того, им будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого. Распределение финансовых средств определено в соответствии со списками граждан, представленными администрацией Кандалакшского района.