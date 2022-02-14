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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.22 19:30

Построить дом для своей дружной семьи

День Святого Валентина отмечают далеко не все пары. Например, семья Бурбан переносит этот праздник на пару дней позже – 17 февраля они справляют дату первого знакомства. Да и в целом, Полина и Тимофей считают, что дарить свою любовь нужно не раз в году, а ежедневно.

Первое знакомство Полины и Тимофея произошло ещё в школе. Долгое время ребята не общались, однако, украдкой постоянно поглядывали друг на друга. Одно случайное событие дало старт их крепкой дружбе, а спустя время они поняли, что жить порознь и вовсе больше не смогут.

Тимофей Бурбан, отец семейства: «В какой-то момент начинается любовь с первого взгляда. Ты понимаешь, что это не просто чувство дружбы, но важно сказать, что всё из дружбы выходит, то есть это не так, что вы встретились  и сразу начинаете строить отношения».

А точек соприкосновения у ребят немало: Тимофей – режиссёр, в эфире нашего телеканала мы не раз рассказывали о его работах, Полина же – музыкант, а вместе – команда мечты, неразлучная уже 6 лет.

Полина Бурбан, мать семейства: «Сейчас Тимофей снял фильм, а я буду писать музыку к этому фильму. Уже пишу. Это тоже такое, совместное, семейное».

Бурбан – один из немногих примеров молодой и верующей семьи. Свой первый поцелуй они хранили до венчания.

Полина Бурбан, мать семейства: «В ЗАГСе мы кольца не надевали и не целовались. Мы просто пришли, расписались, женщина, кончено, была удивлена. У нас весь праздник был на венчании».

Удивительно для многих, но праздник состоялся без единой капли спиртного. И такой формат, по словам пары, не помешал от души повеселиться.

Тимофей Бурбан, отец семейства: «У нас было куча гостей и всем было весело, тем кто пьёт, тем, кто не пьет, всем было хорошо. Я много лет фотографировал, свадьбы в том числе, меня очень сильно вгоняла в тоску картина, когда приходят гости и друзья начинают выпивать и забывать, где они находятся, зачем они пришли. Это всё перерастает в дебош. Я вообще не понимаю, зачем это нужно».

Два года назад семью Бурбан пополнила маленькая Ребекка.  Активная и любознательная от природы девочка радует родителей каждый день. Полина и Тимофей считают, что такого счастья в доме должно быть как можно больше.

Полина Бурбан, мать семейства: «Мы хотим много детей, 4-5, возможно, что мы возьмём ребеночка из детского дома».

Совсем недавно Полина и Тимофей приобрели квартиру, но не в шумном городе, а в посёлке, недалеко от Мурманска. Мечты у ребят масштабные, среди них построить дом для своей дружной семьи.

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