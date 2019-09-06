«Посту здоровья» - мурманчан призывают серьёзно относиться к своему самочувствию

Проверить своё здоровье и узнать факторы риска развития болезней сердца, сосудов и желудочно-кишечного тракта. Всё это сегодня можно было сделать в областном консультативно-диагностическом центре, ответив всего на несколько вопросом.

Проверить своё здоровье или выйти утром на пробежку далеко не у каждого современного человека есть на это время. Мы едим на бегу и каждый день испытываем стресс. Волонтёры-медики совместно с врачами провели акцию «Пост здоровья». Любой желающий в областной больнице мог измерить давление и рассчитать индекс массы тела.

«Мы должны понимать, что нормальный вес человека - это его здоровье, - уверена Юлия Смирнова, врач центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. - Если наш индекс массы тела недостаточный, то есть наблюдается недостаточность, это тоже не очень хорошо для здоровья. Нужно понимать, насколько его много и сколько нужно приложить усилий, чтобы это все скорректировать».

Врач Юлия Смирнова и волонтёры-медики предлагали посетителям измерить объём талии и рост, узнать вес, чтобы просчитать индекс массы тела. Здесь же можно было ответить на вопросы анкеты и выявить факты риска и предрасположенность к неинфекционным заболеваниям, таким как болезни сердца и сосудов, диабет и онкология. Эксперты говорят, что тест нужно проводить регулярно и дома, достаточно задать себе только один вопрос.

«Прежде всего, надо спросить себя, а комфортно ли мне живётся, - Татьяна Забара, и.о. заместителя главного врача по амбулаторной поликлинической помощи рассказывает. - Если человеку тяжело подниматься на третий этаж, у него возникает отдышка, при этом рядом с ним идёт его родственник, друг, подруга, которые в другой весовой категории и чувствует себя прекрасно, то, наверное, человеку нужно задуматься, почему это».

По словам медиков, норма артериального давления для здорового человека должна быть 120 на 70, пульс оптимальным считается, если он в диапазоне от 70 до 90 ударов в минуту. Если ваш результат сильно отклоняется от этих показателей, лучше обратиться к врачу и пройти обследование.