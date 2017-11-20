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День за днём с «Арктик-ТВ»20.11.17 19:30

Посвятить жизнь танцам

В Мурманске состоялся фестиваль уличного искусства, на котором все танцовщики Заполярья могли показать свои навыки и умения. В качестве судей и педагогов были приглашены знаменитые в России хореографы из Иваново и Одессы. Они не только оценили фестиваль, но и провели для всех желающих мастер классы по самым популярным современным направлениям в танцах.

Хип-хоп, хаус и денсхолл – именно эти направления в танцах сейчас на пике своей популярности. Подростки со всей России мечтают научиться этим стилям, чтобы быть похожими на лучших артистов страны и мира. Мурманская молодёжь – не исключение. На мастер-классе известных танцоров и педагогов из Иваново и Одессы, который прошёл в столице Заполярья, полный зал.

- Настроение отличное у всех, все готовы к новой информации, к знаниям. У ребят что-то получается, что-то не получается. Но видно одно,  что они голодные и хватают с удовольствием всё, что им новое преподносят, - говорит Ани Закарян, представитель команды «I.Town family» (г.Иваново).

Такие мастер-классы одна из ведущих школ танцев города проводит ежегодно уже на протяжении 12 лет. В этих стенах побывало множество именитых хореографов и танцовщиков, среди которых, например, звезда телепроекта «Танцы» Александр Тронов и московский хореограф Катрин WOW. Учить мурманчан движениям приезжали и иностранные гости.

- Педагоги, которые приезжают, очень вдохновляют наших детей. Всё-таки мы живём достаточно далеко от тех мест, где всё активно развивается. Но благодаря веку Интернета у нас всё доступно, в общем и целом, чего раньше, конечно не было, - отмечает Юлия Савельева, руководитель школы танцев. -  Но, тем не менее, когда ты контактируешь напрямую с педагогом, когда он здесь стоит, здесь дышит, он говорит, он требует, конечно, это огромная польза, огромное вдохновение.

В студию пришли ребята самых разных возрастов. Для кого-то мастер-класс – это просто хорошее времяпровождение и активный отдых, а для кого-то - шанс заявить о себе. Именитые педагоги сейчас для них дополнительный  стимул и пример для подражания. Ведь когда-то они также начинали с нуля.

- Я танцую 15 лет, а начал в 9. Просто я закончил единоборства и пошёл на брейк-данс. Просто увидел вывеску и решил попробовать,  в итоге сложилось так, что я просто решил связать свою жизнь полностью с танцами, - рассказывает Атажан Аллаберенов, представитель команды «I.Town family», (г.Иваново)

Поучаствовать в мастер-классе мог любой желающий. Главный критерий – жадность к энергии и драйву, готовность к изнуряющим тренировкам. Следующее занятие с именитым педагогом школа танцев планирует уже в декабре.

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