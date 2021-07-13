«Потанцуй, пожалуйста» - братья Гоманы вновь радуют своих поклонников песней и клипом

И всё в лучших традициях: Алексей выпустил новую песню, а Евгений снял на неё клип.

Новый трек Алексея Гомана «Потанцуй, пожалуйста» - лёгкий летний и заводной. Недавно опубликованный в сети, он уже успел понравиться многим слушателям. Оценил песню и брат Алексея – Евгений. Поэтому, включив свой режиссёрский талант, он снял клип, в котором группа молодых людей танцует под эту композицию, причём слыша её впервые.

Евгений Гоман не только создал видео, но и сам принял участие в съёмках. Оценить песню и ролик на неё уже можно в сети.