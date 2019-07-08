Потеем летом, чтобы не замерзнуть зимой

Подготовка к отопительному периоду в Мурманской области ведётся в рамках составленного графика, сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора Евгений Никора. Все предприятия ЖКХ и ресурсоснабжающие организации работают по плану.

Опрессовки теплосетей после отключения теплоснабжения на лето проведены, повторная волна опрессовок, как обычно, пройдёт после завершения ремонтных работ - перед началом нового отопительного сезона. Из областного бюджета на погашение убытков теплоэнергетикам в первом полугодии 2019 года выделено более 4 млрд рублей.

На особом контроле правительство держит ситуацию в Оленегорске, где есть сложности с формированием нормативного запаса угля. Проблема решается совместными усилиями ресурсоснабжающей организации, городской и областной власти. По поручению врио губернатора в этом году в качестве пилотного проекта в ряде многоквартирных домов будет внедрена система автоматического погодного регулирования теплоснабжения. Это 11 домов в Ковдоре и по четыре в Полярных Зорях и Мурманске.

Кроме того, в муниципалитетах созданы рабочие группы, задача которых провести обследование домов, в которых возникли самые высокие начисления за отопление. До 22 июля причины корректировок платы должны быть выяснены.

Всем собственникам жилья, получившим квитанции с переплатой, произведены перерасчёты, отдельные жалобы проверяются.