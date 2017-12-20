Потереть тюленю Грише нос – и всё сбудется!

Недавно открывшуюся Аллею дружбы в Кандалакше украсило ещё одно необычное архитектурное сооружение. Гренландский тюлень Григорий сразу же полюбился местным жителям и даже стал талисманом удачи.

Работы по благоустройству Аллеи дружбы завершились недавно, а новшества всё продолжаются. На торжественной церемонии открытия любимой зоны отдыха жителей Кандалакши местный ремесленник и талантливый скульптор Валентин Мыздриков представил горожанам своё творение - скульптуру гренландского тюленя. Создатель признался, что во время кропотливой работы над изображением животного, привязался к нему и даже дал имя Григорий. Подобные олицетворения всегда наделяют скульптуры какими-то магическими свойствами и тут же рождают новые традиции: если потереть тюленю нос и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Желание загадал и глава города Михаил Павлов: «Эту работу мы продолжим и обязательно приведём в порядок всю улицу 50 лет Октября», - сказал он.