Потерял документы, содержащие государственную тайну, а отделался предупреждением

Сотрудники регионального УФСБ установили, что житель Оленегорска утратил документы, содержащие государственную тайну

К уголовной ответственности гражданина не привлекли только потому, что материалы не стали достоянием третьих лиц. Подозреваемый отделался предупреждением.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «УФСБ России по Мурманской области обращает внимание граждан, что за преступления, связанные с разглашение государственной тайны, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет».