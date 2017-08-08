Потеряли пенсионное удостоверение – придётся довольствоваться справкой

Справки вместо утраченного пенсионного удостоверения и при назначении пенсии выдаются уже несколько лет, но северяне до сих пор не могут свыкнуться с новшеством. В документе так же, как и в удостоверении, отражены все необходимые данные. Справка заверена печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица и имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое ранее удостоверение.

Ранее выданные удостоверения также являются действительными. При этом в Пенсионном фонде объясняют, что в соответствии с действующим законодательством оформление пенсионных удостоверений не предусмотрено даже, если гражданин готов заплатить за его выпуск. Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить новую, обратившись в территориальный орган ПФР или через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда.