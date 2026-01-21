Потерянные документы участнику СВО оперативно восстановили

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области оперативно помогли участнику СВО, который утратил документы во время боевых действий.

После ранения и лечения в госпитале боец столкнулся с трудностями при покупке билетов для возвращения в родной город Новокузнецк. Несмотря на выходной день, сотрудники миграционной службы быстро оформили временное удостоверение личности. Это позволило военнослужащему решить проблему и вернуться домой.

Мужчина выразил благодарность за профессионализм и оперативность работников.

- Сейчас я направляюсь по месту жительства, в Кемеровскую область, для дальнейшего прохождения своего лечения, - сообщил участник СВО.