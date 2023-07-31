Потеряшку - карликового африканского ёжика – нашли в Мурманске

Малыша с колючками случайно заметила в кустах и спасла специалист отдела по развитию добровольческого движения Галина Глухова.

И в завершение выпуска новость, которая вызывает улыбки.

Сотрудники Центра добровольчества и молодёжных движений Мурманской области спасли ёжика.

Малыша с колючками случайно заметила в кустах и спасла специалист отдела по развитию добровольческого движения Галина Глухова.

Ежика назвали Яшка и отправили в живой уголок центра «Лапландия». Там лаборант отметила, что малыш домашний, потому что в дикой северной природе эти млекопитающие не приживаются.

А ещё ежик оказался породистым – карликовым африканским.