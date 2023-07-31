День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.23 19:30
Потеряшку - карликового африканского ёжика – нашли в Мурманске
Малыша с колючками случайно заметила в кустах и спасла специалист отдела по развитию добровольческого движения Галина Глухова.
И в завершение выпуска новость, которая вызывает улыбки.
Сотрудники Центра добровольчества и молодёжных движений Мурманской области спасли ёжика.
Малыша с колючками случайно заметила в кустах и спасла специалист отдела по развитию добровольческого движения Галина Глухова.
Ежика назвали Яшка и отправили в живой уголок центра «Лапландия». Там лаборант отметила, что малыш домашний, потому что в дикой северной природе эти млекопитающие не приживаются.
А ещё ежик оказался породистым – карликовым африканским.
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