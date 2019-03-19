Потомки основателей порта встретились с представителями власти

Потомки основателей порта встретились с главой администрации, мэром города Мурманска и презентовали уникальный экземпляр книги «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт», выпущенной по инициативе стивидорного предприятия.

Книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» - это уникальное издание, в котором впервые представлены редкие фотографии и воспоминания человека, который в 1914 году возглавил изыскательские работы на побережье Кольского полуострова. Их итогом стало определение места будущего Мурманского морского порта и начало его строительства. По словам руководства порта, данное место практически полностью защищена от ветров и обладает уникальным географическим положением. С незамерзающим портом России связано много историй.

«6 января то ли 2015-го, то ли 2016 года позвонил фрахтователь и говорит: «Слушай, у нас написано «фри-айс», а капитан вышел утром на мостик и говорит, что там почему-то лёд. Что делать?». Я говорю, подожди, дай мне час. За час наши буксиры обошли это судно, а капитан снова увидел открытую воду», - рассказал забавный случай из практики работы порта Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт».

На встречу к Андрею Сысоеву и Тамаре Прямиковой приехали внуки основателей порта Юрий Ляхницкий и Владимир Наливайко. Они пошли по стопам предков, посвятив жизнь геологии. Специалисты не были в нашем городе больше 60 лет и удивлены, каким красивым стал Мурманск и какую масштабную работу проводит порт.

На страницах книги можно увидеть чудом сохранившиеся фотографии инженеров-изыскателей, поморов, саамов, моряков, прочувствовать то непростое время, когда Россия боролась за сохранение и развитие своих северных рубежей.

«Хочется поблагодарить вас не только за то, что приехали в город, а за то, что сделали этот большой труд, который для нас очень важен, - благодарит гостей Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мы сейчас обсуждали вопрос, как нам напечатать дополнительный тираж, чтобы мы вашу книгу смогли разместить в библиотеках Мурманска, потому что это уникальное издание».

Гости презентовали в администрации города экземпляр книги, подписанный Александром Масько и потомками инженеров. Представители власти, в свою очередь, подарили гостям книги и фильмы о заполярной столице.