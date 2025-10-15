Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
«Потому что без воды - И ни туды, и ни сюды!»: обновление сетей холодного водоснабжения в Апатитах идёт по графику

В рамках программы «На Севере- жить» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» областное предприятие «Мурманскводоканал» ведёт работу по масштабному обновлению сетей холодного водоснабжения в Апатитах.

Работы по капитальному ремонту сетей специалисты «Мурманскводоканала» проводят в наукограде не первый год. В прошлом году заменили сложный участок магистрального водовода под железнодорожными путями, в этом - укладывают почти 4 километра водопроводных труб вдоль улицы Строителей.

Максим Широков, заместитель главного инженера ГОУП «Мурманскводоканал»: «Наша организация меняла водоводы в прошлом году, когда мы заменили участок тысячного магистрального водовода в районе железнодорожных путей. Очень удачно. В этом году продолжаем реконструировать сети».

Работы кипят на четырёх участках. Три из них охватывают практически всю улицу Строителей — от Ферсмана до проспекта Сидоренко.

Андрей Сильнов, представитель подрядчика: «Здесь проводится новый водопровод диаметром 400 мм из полиэтиленовой трубы - это уже современная технология. Работы ведутся в связи с тем, что старые трубы выходят из строя. При этом работы ведутся без отключения старого водовода, потому что мы не можем оставить город без воды».

Для комфорта жителей при строительстве новых сетей холодное водоснабжение в жилых домах не отключалось. А вот автомобилистам приходится заранее рассчитывать свой маршрут из-за работ по замене водовода, которые затрагивают и участки автомагистралей.

Дмитрий Терех, начальник цеха «Апатитские водопроводно-канализационные сооружения ГОУП «Мурманскводоканал»: «Основной этап работ от улицы Козлова до улицы Ферсмана у нас завершён, новая труба вдоль улицы Зиновьева уложена. На остальных участках работы продолжаются. Для автотранспорта было ограничено движение, приносим свои извинения, уйти от этого не получилось».

Плотная жилая застройка, обилие подземных коммуникаций и напряженное движение общественного транспорта - учесть все эти факторы - задачка со звёздочкой. Специалистам приходится работать даже ночью, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

- Все сети, которые есть в городе, нам надо обходить, так что определенные сложности есть. Очень много проходов: внутридворовые, перекрестки, но основные сложности уже пройдены.

Работы, начавшиеся летом, идут строго по графику, бригад и техники хватает. Половину пути уже преодолели.

До конца года объект будет введён в эксплуатацию. И, по утверждению специалистов, прослужит горожанам долгие и долгие годы. Ведь запас прочности у водовода из полиэтилена низкого давления в два раза больше, чем у стального и коррозия ему не страшна.

