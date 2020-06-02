Потоп в промзоне – убытки сегодня трудно подсчитать

Затопленные рефрижераторы, хранилища и производственная линия. Начавшийся в Мурманске паводок принёс огромные убытки компании «Евророс». Склады компании почти полностью ушли под воду. Репортаж телекомпании «Арктик-ТВ» с места событий.

Территория вокруг складов на Восточной Объездной дороге уже стала практически городской достопримечательностью. За неполный день здесь образовалось озеро. Под водой оказались объекты нескольких торговых компаний. До сих пор над поверхностью нового водоёма торчат утонувшие автомобили, крыши пунктов пропуска. Прибывать вода начала неделю назад. Тогда на промышленной территории шла обычная повседневная работа.

Сергей Богомолов, менеджер склада: «В начале смены мы пришли, воды было чуть-чуть. Не было никакой паники. Товар выносили. А потом вода резко начала прибывать».

Подвальные помещения организации, где хранились фрукты, овощи и сыпучая продукция, затопило за пару часов, рассказывает Александр Чен. Сотрудники предприятия пытались спасти максимум до тех пор, пока работали грузовые лифты, подающие продукты на верхние ярусы склада. Люди шли в воду босиком, в кедах и кроссовках, трудились по колено в ледяном потоке, поднимаясь ненадолго наверх, чтобы согреться. Работали при свете фонарей - электричество к тому времени отключилось. До полного затопления достать успели лишь малую часть.

- Мы спустились в подвал все, на овощной склад. Там воды было уже по колено. Начали поднимать паллеты с товаром. И, соответственно, вода всё больше и больше стала прибывать. Потом мы всё подняли, поднялись наверх, чтобы согреться, - вспоминает участник аварийных работ. - После того, как мы снова спустились, где-то через полчаса, вода уже была по пояс. Соответственно, спасать товар смысла уже не было. Мы больше туда не спускались.

Сейчас заглянуть на нижний ярус склада просто невозможно. Воды в нём около двух метров, почти под самый потолок. Внутри остались не только продукты, но и погрузчики, дорогостоящая техника и аппаратура фасовочной линии. Затопленное реанимировать уже не получится.

Вода повредила и несколько наземных рефрижераторов. В них пришлось прорезать отверстия, чтобы достать замороженные продукты. Работать, понятно, эти установки уже не будут. Компания только начинает подсчитывать убытки, но речь может идти о десятках миллионов рублей.

Владимир Моисеев, исполнительный директор компании «Облопт»: «На текущий момент прямые потери, по нашим оценкам, очень существенные. Это потери самого товара. Я думаю, мы только начали подсчёт, я думаю, что там многомиллионные, на десятки миллионов, а если в совокупности ещё посмотреть, с убытками, которые будут по причине затопления техники, фасовочных линий, сетей коммуникационных, электрика, видеосвязь, компьютеры, я думаю, что эта цифра перескочит и 100 миллионов рублей. По моим представлениям вот такого огромного рода убытки для нашей компании. Они такие, очень объемные».

Временно без работы уже остались некоторые сотрудники, трудившиеся раньше в затопленном помещении. В скором времени проблемы могут начаться и в торговых точках. Руководство компании надеется, что закрывать магазины не придётся, но то, что выбор продукции станет более скудным - очевидно. Уцелело немногое, а следующих поставок ещё нужно дождаться. Крупы, сахар, соль и другой сыпучий товар и вовсе сюда поставляли грузовыми составами. Почти все запасы оказались под водой.

Владимир Моисеев, исполнительный директор компании «Облопт»: «Там порядка шести вагонов. Это только той продукции, которая под фасовку развезена. Плюс ещё фрукты-овощи, упаковка. Ну, десять тысяч квадратов помещение, представьте, они заполнены товаром. Это огромное количество».

Чтобы не создавать дефицит, компания пытается срочно закупить необходимые объёмы продуктов. Железнодорожного сообщения сейчас нет, а доставка фурами выйдет дороже. Например, за каждый килограмм сахара, доставленный в Мурманск таким способом, предприниматели по их оценкам заплатят дополнительные 4-5 рублей. В минус компания, и так несущая огромные потери из-за ЧП, торговать не станет, значит, дороговизна логистики отразится на ценах. Когда ситуация придёт в норму, неизвестно. Сейчас уровень воды немного снизился, однако затяжные дожди могут ухудшить ситуацию.