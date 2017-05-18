Потоп в промзоне Мурманска!

Из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега в областном центре, в районе улицы Промышленная, 15, весенние воды начали подтапливать территорию складских помещений компании «Мурманэнергосбыт».

Потоки воды из ливнёвок и коллекторов уже залили рабочую зону, достигнув в некоторых местах критической отметки 40 сантиметров. Она подступает к ёмкостям мазутного хозяйства компании, что представляет угрозу для двух резервуаров с топливом. По предварительным данным, источником опасности стали паводковые воды реки Роста. На месте ЧП работают городские аварийные службы.

- Это грозит тем, что склад уже затоплен, - говорит Сергей Чумак, главный инженер АО «Мурманэнергосбыт». - Дальше вода попадёт в мазутную чашу, которая находится рядом, а это грозит экологической катастрофой и остановкой котельной.