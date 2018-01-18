Потрясений в 2018 году не будет

Вырастет ли плата за проезд в общественном транспорте и насколько увеличится аренда земли. Эти темы стали основными на заседание комиссии депутатов горсовета по экономической и хозяйственной деятельности в администрации города Мурманска.

Вопрос стоимости проезда в автобусах и троллейбусах волнует большинство жителей областного центра. Участники профильной комиссии в администрации рассмотрели целесообразность повышения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

- Стоимость проезда в общественном транспорте и стоимость одного места провоза багажа будет равна 28 рублям, - сказал Дмитрий Филиппов, глава города Мурманска. – Во время принятия такого решения мы конечно учитывали платёжеспособность населения и возможность городского бюджета. Понятно, что дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, но мы это решение уже приняли при рассмотрении и принятии бюджета на 2018 год.

Пока депутаты склоняются к тому, что необходимости повышать стоимость проезда нет. На заседании рассмотрели и методику определения платы за пользование городскими земельными участками. Арендаторам так же не стоит переживать и готовиться к дополнительным затратам.

Итоги работы комиссии станут основой для обсуждений на очередном заседании Совете депутатов Мурманска.