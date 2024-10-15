Повара лучшей школьной столовой Мурманской области готовятся защитить честь региона на всероссийском уровне

Пищеблок гаджиевской 279-й школы стал лучшим по итогам регионального конкурса. Теперь со своими уникальными рецептами его повара примут участие в конференции по школьному питанию в городе Саранске.

«Ничто не заменит вкусной домашней еды», - с таким утверждением полностью согласны в столовой школы имени Лунина города Гаджиево. Ведь готовят местные повара на зависть многим мамам и папам.

Ксения Чиненкова, ученица школы №279, г. Гаджиево: «У мамы, наверное, борщ, а здесь сырники творожные делают очень вкусные».

Сырники в меню появились благодаря внимательному отношению персонала к запросу школьников: заменили форму не самого востребованного у детей блюда, оставив в составе прежние продукты.

Татьяна Зинченко, заведующая производством школьной столовой школы №279, г. Гаджиево: «Мы заменили запеканку на сырники».

Особой страстью как у учащихся, так и у сотрудников образовательного учреждения остаётся выпечка: ежедневно здесь готовят к продаже более 10 наименований – от пирожков до бургеров.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Могу сказать, что у нас есть выборное меню, где дети могут накануне заказать то, что есть в наличии в столовой. Также был разработан наш школьный бургер, выполненный по всем нормам, который тоже радует наших ребят».

Такого устройства школьной столовой удалось достичь благодаря тому, что в 2019 году руководство приняло решение сделать пищеблок структурным подразделением самой школы. В остальных образовательных организациях ЗАТО Александровск за приготовление пищи отвечает комбинат школьного питания – автономное муниципальное учреждение. Благодаря электронной системе, введённой в лунинской школе, родители также могут отслеживать траты ребёнка: в столовой можно расплатиться действующей только в пределах организации картой УЭШкой. Однако, меню составляется строго в соответствии с рекомендациями и требованиями стандартов питания. Например, в еженедельный рацион включены продукты с региональным компонентом - это оленина и ягоды.

Татьяна Зинченко, заведующая производством школьной столовой СОШ №279, г. Гаджиево: «Брусника входит в выпечку –это наша фишка».

Продумали технологи и вопрос, как облегчить быт педагогов. Учителя с удовольствием, а главное, с большим доверием, выбирают продукты школьной столовой.

Ольга Фролова, учитель начальных классов школы №279, г. Гаджиево: «Выпечку беру. А повара предлагают полуфабрикаты, голубцы можем приобрести, вкусные пельмени. Да, они радуют нас, балуют, домой идём не с пустыми руками».

Высокую организацию и особенный подход к питанию школьников отметили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая», теперь специалисты готовятся защитить честь Мурманской области на всероссийском туре. Конкурс, а также конференция по школьному питанию состоятся в городе Саранске. Но, кажется, для учащихся 279-й школы победитель уже известен.

Впереди у специалистов по вопросам школьного питания организация тематического стола с не менее чем тремя блюдами на завтрак, подготовка ответов на вопросы родителей, а также тестирование на знание СанПиНа.