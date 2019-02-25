Повернуть пенсионную реформу вспять

Представители Мурманского облсовпрофа продолжают бороться за отмену пенсионной реформы для жителей регионов Крайнего Севера. В соответствии с новым законом, мужчины, живущие в Заполярье, могут уйти на заслуженный отдых только в 60, а женщины - в 55 лет. Стоит отметить, что этот пенсионный возраст на 5 лет меньше общероссийского.

Кроме того, в северных регионах сохранили все льготы, установленные для пенсионеров, которыми теперь могут воспользоваться северяне предпенсионного возраста. Но представители облсовпрофа уверены, что новый закон провоцируют трудоспособное население покидать наш регион, переезжать в южные районы. Именно по этой причине члены регионального профсоюза поддержали инициативу коллег из других северных регионов и организовали сбор подписей в адрес правительства России и Госдумы с требованием оставить прежний возраст выхода на пенсию для северян.

На сегодняшний день только в региональной системе образования собрано порядка 10 тысяч подписей в поддержку требований облсовпрофа.

«Наша задача привлечь внимание к этой проблеме, ещё раз указать правительству страны на то, что трудоспособное население на Севере нуждается в льготной пенсии, потому что трудозатраты, которые сегодня присутствуют на севере, велики, а ранняя пенсия - это компенсация за здоровье в особых тяжёлых климатических условиях», - комментирует Елена Меркушева, председатель Мурманской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки.