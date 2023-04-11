Повестка в военкомат для военнообязанных теперь не затеряется

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва.

Как сообщает ТАСС, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться вручённой с момента её размещения в «личном кабинете» гражданина «на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

При этом, если повестка не считается вручённой в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.