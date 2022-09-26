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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.22 19:30

Повестку дня заседания регионального правительства предопределил вопрос частичной мобилизации

Частичная мобилизация по-прежнему остаётся главной темой информационной повестки в регионе. С неё и началось оперативное совещание под председательством Андрея Чибиса. Также обсудили кадровые перестановки в правительстве Мурманской области, изменения в программе празднования дня рождения Мурманска.

Как ранее сообщал Андрей Чибис, в рамках частичной мобилизации от Мурманской области во время первого этапа планируют призвать около 1000 человек. Главная задача военкоматов сейчас - избежать ошибок, чтобы всё проходило в соответствии с указом Президента РФ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я напомню, что в первую очередь будут мобилизованы молодые люди, отслужившие в армии не более 5 лет назад и имеющие навыки военной службы. В первую очередь. Это не значит, что исключительно эти граждане, но в первоочередном порядке военкоматы должны ориентироваться именно на вот этих людей».

От Мурманской области мобилизованным установлена единовременная выплата в 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. А на портале правительства Мурманской области создан раздел Военного комиссариата, где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по этой теме. Также работает «горячая линия» по телефону 122.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня первая группа мобилизованных северян отправится из города Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки. Я желаю всем ребятам выполнения поставленных задач для обеспечения защиты нашей Родины».

От частичной мобилизации - к вопросам кадровых перемен в правительстве. Андрей Чибис сообщил, что пост министра энергетики и ЖКХ покидает Алексей Лыженков. При этом он остаётся заместителем губернатора и курирует несколько направлений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Под его руководством остаётся, естественно, Министерство энергетики и ЖКХ, комитет по ветеринарии, который был также закреплён. Переходит под кураторство Алексея Германовича Министерство государственного, жилищного и строительного надзора и Министерство строительства Мурманской области».

Ещё одна тема - обновление медицинского оборудования в медучреждениях Мурманской области. В 2022 году на эти цели выделено более одного миллиарда восьмисот тысяч рублей. На эти деньги уже купили новую медтехнику для Мурманской областной клинической больницы, станции переливания крови, Оленегорской центральной городской больницы, Кандалакшской и Кольской центральных районных больниц. Поставки оборудования будут продолжаться до конца года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За три года мы закупили более 500 единиц, в этом году покупаем ещё более 300. Это всё, что касается медоборудования абсолютно разного профиля».

Обсудили и вопрос капремонта многоквартирных домов в регионе. На эти цели выделили почти 2,5 миллиарда рублей. В этом году планировалось отремонтировать 423 дома. Из них 212 - за счёт средств областного бюджета. Также на эти деньги будет продолжена программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе. До конца 2025 года тепловые пункты будут установлены в 447 многоквартирных домах района.

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