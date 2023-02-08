День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.23 19:30
Повторное нарушение ПДД: за езду без водительских прав и в нетрезвом виде северянин может лишиться свободы
В районе Нижнеростинского шоссе областного центра наряд ДПС остановил автомобиль «Тойота Королла». Во время проверки документов у инспекторов возникли подозрения что водитель легковушки пьян.
Однако, процедуру медицинского освидетельствования мужчина проходить отказался. Также у него не было водительского удостоверения.
После проверки по базам данных, выяснилось, что в октябре ушедшего года задержанный уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, за что был лишён права управления транспортными средствами на полтора года, но, несмотря на это, снова сел нетрезвым за руль.
Теперь нарушителю грозит до 2-х лет лишения свободы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
-Скоро в эфире01:00«Кольские хроники», тематическая программа (16+)01:20«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кольская АЭС сэкономила 150 млн рублей на закупочных процедурах в 2022 году-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 93 копейки, доллар укрепился на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» начнут строительство новой энергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные беды в доме №61 на Кольском проспекте Мурманска возмущают жильцов, а управляющая компания от них скрывается-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект постановления правительства РФ меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы