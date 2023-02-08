Повторное нарушение ПДД: за езду без водительских прав и в нетрезвом виде северянин может лишиться свободы

В районе Нижнеростинского шоссе областного центра наряд ДПС остановил автомобиль «Тойота Королла». Во время проверки документов у инспекторов возникли подозрения что водитель легковушки пьян.

Однако, процедуру медицинского освидетельствования мужчина проходить отказался. Также у него не было водительского удостоверения.

После проверки по базам данных, выяснилось, что в октябре ушедшего года задержанный уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, за что был лишён права управления транспортными средствами на полтора года, но, несмотря на это, снова сел нетрезвым за руль.

Теперь нарушителю грозит до 2-х лет лишения свободы.