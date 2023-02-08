Повторное воровство: четыре года светят жителю Полярного за хищение продуктов питания из магазина

В Полярном полицейскими задержан подозреваемый в грабеже, который прятал в сумку и под куртку товары из магазина на улице Фисановича.

Сотрудник магазина попытался остановить похитителя. Мужчина отреагировал на замечание, однако, вернул лишь одну бутылку с алкоголем и удалился.

По камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый присвоил себе алкогольную продукцию, средства личной гигиены и продукты питания.

Ранее судимый за совершение хищений местный житель после задержания рассказал, что похитил продукты для дальнейшего их использования в личных целях.

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.