Повышение эффективности бюджетных расходов – требование времени

Вопросы оценки муниципалитетов и разработки комплексной программы повышения эффективности бюджетных расходов были в центре внимания участников заседания регионального правительства.

На заседании правительства региона первый заместитель главы области Оксана Демченко доложила о комплексной программе повышения эффективности бюджетных расходов. По словам участников встречи, в текущих условиях важно рачительно подходить к трате средств областной казны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все прекрасно понимают, что эта тема назревала уже давно. С учётом текущих экономических факторов в виде беспрецедентного санкционного давления, которое серьёзно сказалось на налоговой отдаче наших крупнейших предприятий, коллегами из Минфина, комитета государственного и финансового контроля, всеми министерствами и муниципалитетами был проведён детальный анализ к тратам и более бережливому труду».

При этом особое внимание было уделено сохранению финансирования приоритетных проектов, реализуемых в регионе, и социально значимых программ. Повышения эффективности планируется достичь главным образом за счёт уменьшения количества юридических лиц, что означает сокращение расходов на содержание административно-управленческого персонала.

Будут укрупнены сады и школы, а в некоторых муниципалитетах создадут единые образовательные комплексы. Это позволит повысить укомплектованность групп и классов, сократить кадровый дефицит. Сейчас часть учреждений недозагружена, при этом местные бюджеты несут бремя по содержанию имущества. За счёт создания укрупненных медицинских учреждений и централизации лечебно-диагностических служб повыситься доступность медицинской помощи.

Объединение библиотек в единую систему позволит обеспечить более широкий доступ к книжному фонду, повысить эффективность работы библиотек и качество обслуживания. Создание единых спортивных учреждений позволит повысить эффективность использования имущественных комплексов.

Губернатор так же поручил установить во всех школах и детских садах региона специализированную сигнализацию. Основная задача – повысить безопасность в образовательных учреждениях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу муниципалитеты совместно с региональным Минфином отработать тему и рассчитать стоимость и потребность для того, чтобы уже в следующем году комплексно приступить к её установке».

В настоящее время все детские сады и школы региона оснащены системами видеонаблюдения, в нескольких общеобразовательных организациях работает механизм анализа посетителей по принципу «свой – чужой».

А ещё на заседании Андрей Чибис объявил о новой мере поддержки для беременных северянок, которую введут 1 января. Будущие мамы будут получать «Родовую сумку» со всем необходимым наполнением при поступлении в роддом. В её составе - средства личной гигиены, по уходу за новорожденными в первые дни жизни, а также необходимые бытовые принадлежности.