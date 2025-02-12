Повышение производительности труда - совместная работа правительства, регионов, бизнеса

Губернатор Андрей Чибис принял участие в стратегической сессии о повышении производительности труда в отдельных отраслях экономики и организациях социальной сферы, которая сослалась в Москве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава правительства напомнил, что работа по повышению производительности труда велась в рамках одноименного национального проекта, к нему подключились около 7 тысяч предприятий.

Как отметил глава правительства, к концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные учреждения социальной сферы. Всего – порядка 123 тысяч организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. А также не менее 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей экономики.

Такие ориентиры были обозначены Президентом России.

Как отметил во время сессии губернатор Мурманской области, в регионе этот процесс уже запущен. Меры по внедрению бережливого производства и повышения эффективности приняты в ряде компаний, а с прошлого года внедряется комплексная программа в областных и муниципальных учреждениях.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Надо обеспечить комплексный подход, не ограничиваться только мероприятиями федерального проекта. И формировать условия, чтобы на предприятиях внедрялись эффективные технологии, инновации, передовое оборудование, современные программные продукты. Проводилась роботизация производства. Ну, и также необходимо расширять возможности для повышения квалификации специалистов в совершенствованных профессиональных навыках. Для этого необходима совместная работа правительства, регионов, бизнеса, активное привлечение государственных корпораций. Рассчитываем, что в результате производительность труда в России через шесть лет вырастет более чем на 20 процентов».