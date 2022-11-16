Повышение уровня жизни северян - одно из главных направлений деятельности Ассоциации полярников Мурманской области

Ассоциация полярников Мурманской области собралась вместе, чтобы подвести итоги деятельности за прошедший год, а также наметить планы по развитию Арктики на ближайший период.

Ассоциация полярников существует с 2014 года, её главная задача – повышение уровня качества жизни людей, проживающих на Крайнем Севере. На совещании в Мурманске участники региональной общественной организации обсудили результаты работы и утвердили задачи на будущий год.

Алексей Казанин, генеральный директор АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», президент Ассоциации полярников Мурманской области: «За последний год проведено достаточно большое количество мероприятий. Особенно много было посвящено теме развития молодёжи, развития ассоциации «Юный, молодой полярник». Был диалог и подведение итогов нашей деятельности за последний год, отчётно-выборное собрание и избрание исполнительного директора».

Ассоциация объединяет учёных, промышленников, предпринимателей, чтобы направить совместные силы на продвижение и развитие в северных широтах разных сфер экономики, таких как: транспорт, промышленность, арктический туризм.

Алексей Фадеев, доктор экономических наук, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области: «Мы, как общественная организация, участвуем в целом ряде научно-практических конференций, где рассказываем о нашем регионе, о том богатейшем, промышленном интеллектуальном потенциале, который накоплен ещё с советских времён в Мурманской области. Мы на текущий момент взаимодействуем со средствами массовой информации и рассказываем о тех уникальных проектах, которые сегодня реализуются в нашем крае».

Помимо просветительской деятельности ассоциация активно поддерживает общественные движения, одно из таких «Юный полярник», которое действует с 2017 года. Дети в возрасте от 10 до 14 лет изучают специфику региона, арктические профессии и многое другое.

Сергей Кулаков, директор центра образования «Лапландия»: «Здорово, чтобы наше подрастающее поколение знало Арктику не только по картинкам и музеям, а активно изучали образовательные программы Арктики, профессии. В будущем становились арктическими специалистами. Мы начинали с объединения 15 человек, теперь нас больше 270 ребят по всей области. 13 образовательных организаций. Достаточно серьёзный проект. Хочу сказать, что программы для ребят достаточно интересные, это и краеведенье, и туризм, и технические науки - инженерные, ребята выполняют различные проекты на арктическую тематику».

Ещё об одном интересном проекте узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ» - «Логистика и управление цепями поставок в Арктике». Программа обучения реализуется на базе МГТУ при поддержке компанеии «Газпром нефть». Благодаря полученным уникальным знаниям, студенты имеют возможность поработать в «компании мечты».

Алексей Фадеев, доктор экономических наук, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области: «Это уникальная программа реализуется сегодня с компанией «Газпром нефть». Для чтения лекций приглашаются ведущие специалисты. Ребята потом могут получить возможность трудоустройство в компанию. Поэтому отрадно видеть, что такие инициативы существуют и, конечно, их только можно приветствовать и развивать».

Одно из главных направлений деятельности ассоциации остаётся прежним - это повышение уровня жизни северян и предотвращение оттока населения из региона.

Алексей Фадеев, доктор экономических наук, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области: «Иногда средняя заработная плата регионов России сопоставимы с северными доходами, что в общем не совсем является, наверное, справедливым. Начиная с советских времён люди всегда ехали на север для того, чтобы зарабатывать. Сегодня такие условия созданы не везде. Безусловно, наша задача, как общественной организации, добиваться справедливого вознаграждения труда для тех людей, кто проживает здесь. Справедливого пенсионного обеспеченья. Это всё реально».

В планах у организации - решение социально значимых вопросов, а также создание современного креативно-образовательного пространства для юных полярников.