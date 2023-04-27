Повышенный запрос на киберспорт у молодёжи показал фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре» в Мончегорске
Глядя на эти лица, можно подумать, что ребята решают сложную задачу. Но на самом деле с такой серьёзностью они соревнуются в киберспорте.
В Мончегорске состоялся фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре», в рамках которого организовали масштабный киберспортивный турнир «FIFA 2023». Спортсмены со всей области собрались вместе, чтобы выявить лучшего в мире виртуального футбола.
Несмотря на то, что матчи виртуальные, эмоции на площадке царили самые настоящие. Это и понятно, ведь на кону стояли ценные призы - игровые – приставка, кресло и набор периферии. Всего в турнире приняли участие около ста человек. В финал вышли 32 сильнейших игрока из Мончегорска, Кировска и Мурманска. Но лучшим стал Александр Бердников из столицы Заполярья.
Организовало яркое событие Агентство развития Мончегорска. Помимо онлайн-игр на площадке были зоны искусственного интеллекта, VR, ретро-зона и лекторий. А предшествовал всему настоящий дружеский матч по мини-футболу среди киберспортсменов.
По словам организаторов, благодаря фестивалю в регионе зародилось комьюнити геймеров. Ребята со всей области познакомились друг с другом, поделились опытом и продолжат взаимодействовать и дальше.