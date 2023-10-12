Повысить правовую грамотность: в военном суде Полярного состоялось совещание со служащими военных частей

Участники мероприятия затронули вопросы поддержки, а также специфику работы в условиях частичной мобилизации.

Михаил Киселев, заместитель председателя Полярнинского гарнизонного военного суда: «Целью мероприятия является повышение правовой грамотности, в том числе командиров, которые отвечают за доведение гарантий, в том числе и до участников СВО. Основные вопросы будут касаться прохождения военной службы в период проведения частичной мобилизации.

Частичная мобилизация, объявленная в сентябре прошлого года, вызвала ряд законодательных изменений, затрагивающий военных. Нововведения, как это часто бывает, вызывают немало вопросов, связанных с толкованием и применением введённых правил. Чтобы избежать ошибок или непонимания в Полярнинском гарнизонном военном суде состоялось расширенное совещание с представителями воинских частей и организаций.

Согласно пункту закона меры правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных со службы, и членов их семей - обязанность командиров (начальников). Кроме того, силами Фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», учрежденного Указом Президента России 3 апреля, бойцам и членам их семей оказывается бесплатная юридическая помощь.