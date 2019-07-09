Появится ли в этом году у северян шанс надеть шорты и босоножки, ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманчане горько шутят, что вместо июля в Заполярье по ошибке завернул сентябрь с его дождями и холодом. На календаре почти середина лета, а в городе до сих пор не расстаются с куртками и шапками. Будет ли в этом году у северян шанс надеть шорты и босоножки, узнают читатели сегодняшнего номера «Вечёрки».

Более двухсот вопросов задали мурманчане главе региона в ходе четырёх встреч, проходивших на прошлой неделе во всех округах Мурманска. Жители города говорили о наболевшем – проблемах в здравоохранении, недостатках в благоустройстве, отсутствии жилищного строительства. Как власти города и области отреагируют на обращения мурманчан, рассказывает сегодня газета «Вечерний Мурманск».

Об этом дорожном происшествии стало известно ещё до прибытия на место полицейских. Проезжавшие мимо автомобилисты снимали на видео побитые машины и выкладывали ролики в соцсетях. Было понятно без лишних слов, что на дороге произошло что-то очень серьёзное. Почему такой короткой оказалась дистанция от внезапного желания прокатиться с ветерком до гибели двух человек, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

Какие места, события и личности Кольского Заполярья нуждаются в популяризации? Что сделать, чтобы сформировать устойчивый интерес к истории Мурманска? Об этом читайте в свежем выпуске «Вечёрки».