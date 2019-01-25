Появится ли в городе морская набережная? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Почему в Мурманске станут ремонтировать больше дорог? Как будет развиваться парк у Семёновского озера? Появится ли в городе морская набережная? Ответы на эти и другие вопросы ищите в свежем номере главной городской газеты «Вечерний Мурманск».

В Мурманске городские власти штрафуют управляющие компании за снежные завалы и наледь во дворах. На этой неделе в управлении Ленинского округа состоялось очередное заседание административной комиссии. Специалисты рассмотрели 13 протоколов, составленных на руководителей «управляек». Вместе с контролёрами работали журналисты «Вечёрки».

В Мурманской области могут появиться завод по производству пластиковых изделий, а также стеклодувная фабрика. Сырьём для новых промышленных предприятий послужат бытовые отходы, которые с 1 января начали собирать по новой схеме. Об этих и других планах по переработки мусора рассказывает «Вечерний Мурманск».

Новый сезон «Брэйн-ринга» стартовал на «НТВ» 12 января, в нём участвуют команды из 35 городов и 12 стран. Он посвящен 25-летию телеканала. Честь Мурманска отстаивают «Норманны» - самая титулованная заполярная команда. И в субботу 26 января наших знатоков покажут по телевизору. Все подробности выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».