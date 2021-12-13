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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.21 19:30

Появление и распространение нового штамма коронавируса «омикрон» может усугубить ситуацию с ковидом в России

159 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+54), Североморске  (+20)  и Кандалакшском районе (+14).

Появление и распространение нового штамма коронавируса «омикрон» может усугубить ситуацию с ковидом в России. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера, течение заболевания, которое вызвано штаммом «омикрон», пока нельзя оценить до конца, так как под наблюдением находятся всего 16 человек.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Мировой эпицентр распространения омикрон-штамма - юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая РФ.

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Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
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Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
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