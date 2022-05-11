8 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (4), Мончегорске (1) и Кольском районе (1).

Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообщает РИА «Новости», Мурашко отметил, что данная комплексная система должна быть рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья.