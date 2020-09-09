Поймал много рыбы – смело продавай излишки!

Мурманская область вошла в состав пилотных регионов, где рыболовам-любителям будет разрешена продажа улова. Об этом стало известно во время заседания комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Во встрече от региона приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поддержала предложение Мурманской области о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям продавать улов. Пилотными регионами, где будет реализована инициатива, станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: « Я очень надеюсь, что все эти вопросы будут решены».

Напомним, для рыбаков-любителей в Баренцевом море правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб - суммарно 100 килограммов . Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около тысячи местных жителей таких населенных пунктов Териберка, Ура-Губа, Лиинахамари, Печенга, Островной, Александровск, Мурманск.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, это даст дополнительный стимул рыбакам. Первым регионом, где это будет реализовано, станет Мурманская область».

По словам губернатора, в нашем регионе будет реализован следующий подход: рыбаки-любители получат право продавать улов в местах, которые будут определены правительством Мурманской области. Кроме того, будет организован соответствующий ветеринарный контроль. А люди, которые занимаются промыслом и не имеют другого места работы, смогут получить статус самозанятых.