Поймал рыбу – можешь продавать! Обещают скоро разрешить

Рыбаки-любители Мурманской области, возможно, скоро смогут начать продажу улова. Как сообщил глава региона, предложения Мурманской области по изменениям в законодательство, дающим возможность жителям прибрежных населенных пунктов добывать ограниченный объём водных биоресурсов для личного пользования и продажи, поддержаны на федеральном уровне.

Предоставление такого права рыбакам-любителям, по мнению Андрея Чибиса, позволит решить важные для региона задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложения рыбы и рыбной продукции для северян.

Глава региона также отметил, что между правительством Мурманской области, Минсельхозом РФ и Росрыболовством достигнута единая позиция по вопросу сохранения исторического принципа распределения квот.

Напомним, что некоторое время назад Федеральной антимонопольной службой поднимался вопрос о замене исторического принципа аукционами.