«Поющие» бокалы на сцене областной филармонии

«Танец феи Драже» Чайковского, написанный для балета «Щелкунчик», в исполнении стеклянной арфы звучит особенно волнующе. Мелодия необратимо рисует в воображении новогоднюю сказку и у большинства слушателей безошибочно ассоциируется с волшебной историей, написанной Гофманом… Бывший бас-гитарист, музыкант Александр Лемешев знает, какие душевные струны нужно затронуть, чтобы слушатели пришли в восторг от необычного и редкого инструмента.

- Привлекает внимание слушателей сам инструмент, его необычный антураж, его необычный звук, - говорит Александр Лемешев, музыкант. - Я надеюсь, что вношу свой вклад в популяризацию классической и эстрадно-классической музыки.

А вот в том, как Александр сменил амплуа, нет ничего необычного. Исполнитель джазовых и рок композиций подсмотрел за тем, как на стеклянных бокалах играет один из его друзей. С тех пор увлечение стало профессией. Тем, кто так же вдохновиться звучанием стеклянной арфы, стоит учесть, что педагогов, способных научить такой игре, нет, как и компаний, продающих готовые инструменты. Бокалы приходится тщательно подбирать и обтачивать, чтобы добиться нужного звучания.

- Звучание мелодии меняется за счёт разного размера бокалов, - поясняет Александр Лемешев, музыкант. – Есть большие, есть маленькие бокалы. Мастер специально стачивал стекло. За счёт этого все бокалы и звучат по-своему. Вода при этом нужна только для того, чтобы увлажнить кончики пальцев.

Инструмент придумали еще в XVIII веке, но выглядела стеклянная арфа во времена Моцарта Баха и Бетховена ещё более экстравагантно. Впрочем, внешний вид это не главное, что заставляет обычных слушателей с предвкушением ждать таких концертов. Многие во время исполнения композиций вообще предпочитают закрывать глаза. Так сразу и не скажешь - человек прибывает в сладких грезах или таким способом пытается лучше прочувствовать каждую ноту. Но есть и те, кто в звуках стекла видит вызов.

- Мне нравится концерт, Моцарт мне нравится. Я играю и на гармошке, и на пианино, и на гитаре. Но я сумею сыграть и на стеклянной арфе, - говорит Иван Пряхин, посетитель Мурманской областной филармонии. - Я смогу это сделать.

Большинство зрителей настроены менее амбициозно, они очень трепетно относятся к музыке бокалов.

Александр Лемешев один на сцену почти никогда не выходит, играет с квартетом, струнным оркестром или даже использует орган. Коллеги по цеху к стеклянной арфе относятся по-разному: кто-то с восторгом к технике исполнения, считая совместный опыт экспериментальным, ну, а кто-то вовсе спокойно воспринимает поющие бокалы. Но все соглашаются, не каждый способен изменить свои многолетние предпочтения ради того, чтобы научится такой манере исполнения.