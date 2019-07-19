Позарились на «ЗАЗ» и попали под стражу

Есть несколько способов приобрести машину, например, накопить или взять кредит. Но двое жителей посёлка Зверосовхоз решили идти по другому пути - просто угнать автомобиль. Теперь парням грозит срок.

Хоть двое молодых людей и попали в объектив камеры видеонаблюдения, этот угон автомобиля марки «ЗАЗ-1102 Таврия» уж точно не похож на кадры из боевика. Машина не на ходу - без аккумулятора, наверное, поэтому угонщики смогли перекатить её только до гаражного кооператива.

Полицейские нашли пропажу в тот же день. Злоумышленниками оказались двое жителей посёлка, 1989 и 1996 годов рождения. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались.

Задержанные сознались в содеянном и пояснили, что случайно обнаружили незапертый транспорт и хотели покататься на нём.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - комментирует Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области.