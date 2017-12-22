Поздравляем энергетиков с праздником!

Профессиональный праздник отмечают люди, чья работа – обеспечивать дома теплом и светом.

День энергетика в России отмечается ежегодно 22 декабря. Большинство же работников этой сферы встречают праздник на рабочих местах. День энергетика выпадает на самый напряженный период - разгар отопительного сезона и подготовку к новогодним каникулам: производство тепла тесно связано с бытом жителей города и области, поэтому в канун 2018-го прогнозируют повышенный расход горячей воды и, следовательно, теплоносителя. Сегодня энергетики составляют графики усиленных дежурств, комплектуют аварийные запасы материалов и формируют необходимый объем топлива. Гарантируют: Новый год и Рождество будут тёплыми. Примечательно также, что этот День энергетика приходится на один из самых коротких световых дней в году — день зимнего солнцестояния, когда работа энергетиков наиболее заметна в северных широтах.