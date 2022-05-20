Поздравляем костоправов! Ежегодно 20 мая травматологи всей планеты отмечают свой профессиональный праздник

Как несложно догадаться, травматология - это раздел медицины, изучающий травмы, их последствия и методы лечения. Профессия костоправа известна человечеству с глубокой древности, а у истоков отечественной травматологии стояли такие мэтры как Николай Пирогов, Генрих Турнер и Гавриил Илизаров.

Долгое время существовал стереотип, что в травматологи идут только люди с «богатырской» силой, однако, это не совсем так.

Артур Кондратенков, врач ортопед-травматолог: «Это такое, скажем так, расхожее заблуждение. Раньше создавалось впечатление, что травматологи – это такие большие дядьки, которые крутят суставы, но в принципе, в целом, сейчас можно с ловкостью рук всё сделать и без какой-то особо большой физической силы».

Умелые руки, целеустремлённость, усидчивость и хладнокровие – все эти качества необходимы для успешного ортопеда, однако передовые технологии значительно облегчают работу. В современных больницах практикуются малоинвазивные методы лечения, при минимальном вмешательстве, восстанавливающие подвижность конечности.

Артур Кондратенков, врач ортопед-травматолог: «Сейчас мы стараемся совершенствовать наши хирургические техники в направление инвазивных вмешательств. Чтобы косметически пациенту было комфортно – маленькие разрезы. Самое современное, естественно, сейчас направление артроскопическое, когда видеокамера вводится непосредственно в сустав, либо рядом с каким-то поражённым очагом, а через небольшие разрезы маленькими инструментами выполняется манипуляция».

В отделении травматологии есть и дневной стационар. В его задачи тоже входит лечение заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата, правда, здесь принимают тех, кому не требуется круглосуточное наблюдение врача.

Руслан Лихачевский, и.о. заведующего отделением Дневного ортопедического стационара: «Мы занимаемся непосредственно и острой патологией, и консультативно-диагностической помощью. Наше отделение создано для того, чтобы, во-первых, отобрать пациентов, распределить их на группы – каким необходимо оперативное вмешательство, какие пациенты могут ещё какое-то время проходить на консервативном лечении».

Отделение травматологии областной больницы, в основном, специализируется на лечении больных суставов, связок и хрящей – спектр оказываемой помощи крайне широк. К примеру, Владимир Атабаев в молодости ходил в море. В последние годы пенсионера стало беспокоить колено, да так сильно, что даже элементарная прогулка сопровождалась сильной болью.

Владимир Атабаев, пациент: «С новым суставом лучше. А то я внука до школы довожу, а обратно уже идти не мог».

В ближайшем будущем Владимира ждёт курс реабилитации, сейчас он уже тренируется ходить. А вот 96-летней Акулине Васильевне не повезло больше – она сломала бедро. Женщина застала войну и прошла немецкий плен. Такие травмы для людей её возраста очень опасны. Благодаря помощи профессионалов, которые успешно провели остеосинтез поломанной кости, она в будущем снова сможет ходить.

Акулина Морозова, пациентка: «Операцию сделали, вот теперь лежу, немножко вот шевелю ногами».

Вся медицинская помощь организована в рамках ОМС, направление можно получить у доктора в поликлинике по месту жительства.