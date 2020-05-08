Поздравляют с праздником ветеранов в ЗАТО Александровск

К поздравлению ветеранов, детей войны и участников Великой Отечественной присоединились и александровцы. Лично поздравить каждого ветерана постарались волонтёры, представители администрации, общественных организаций и крупных предприятий большого ЗАТО.

Очевидцев Великой Отечественной войны осталось не так много, поэтому выразить свою благодарность им за мирное небо каждый александровец считает честью. Жители большого ЗАТО, несмотря на пандемию, не смогли оставить героев без внимания. Сотрудники 10-го судоремонтного завода Полярного, который в этом году отмечает юбилей, первыми поздравили почётных работников, входящих в категорию «Дети войны».

Ветераны с удовольствием принимают поздравления и подарки, только сетуют, что на этот раз в гости не заглядывают школьники.

У волонтёров в эти дни миссия особая – доставить поздравления от глав муниципалитета и региона. Почти каждый встречающий добровольцев участник боевых действий или труженик тыла старается пригласить в дом, рассказать о нелегкой судьбе. Да и сами добровольцы получают ценные подарки - героические истории северян.

Для единственного участника боевых действий Великой Отечественной, которая живёт в большом ЗАТО, военнослужащие Кольской флотилии под аккомпанемент военного оркестра устроили концерт. Смотрела на необычное поздравление Клавдия Перцева из окна своего дома.

В этом году Клавдии Матвеевне исполнится 97 лет. Она по-прежнему полна радости и оптимизма, с удовольствием ждёт всех на свой день рождения.