Пожар или поджог? В Кандалакше на ул. Заводская, 1 произошло возгорание

По данным очевидцев, 28 июля в Кандалакше вспыхнуло здание возле магазина строительных и ремонтных материалов. Столб дыма был виден за несколько километров.

Огонь охватил нежилое здание.

По данным очевидцев, 28 июля в Кандалакше вспыхнуло здание возле магазина строительных и ремонтных материалов. Столб дыма был виден за несколько километров.

Пользователи социальных сетей предполагают, что помещение подожгли, впрочем, в причинах произошедшего предстоит разобраться пожарным специалистам.

Пострадавших нет, однако, в результате пожара здание обгорело на всей площади, большая часть кровли обрушилась.