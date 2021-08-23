Пожар на остановке - пассажирам автобуса №106 пришлось срочно его покинут

В Мурманске в районе остановки общественного транспорта «Улица Фадеев Ручей» произошло возгорание автобуса №106.

Как сообщили в региональном МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались.

По словам очевидцев, огонь возник в моторном отсеке, а после распространился по салону.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что автобус вряд ли подлежит восстановлению.

Причины возгорания устанавливаются.