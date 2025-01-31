Пожар на производственном объекте: в рамках учения «Безопасная Арктика-2025» в Мурманской области отработана ещё одна вводная
Евгений Кузин, оперативный дежурный территориального пожарно-спасательного гарнизона: «Лично я принял руководство по ликвидации пожара… Дали общую команду о ликвидации».
Для ликвидации возгорания был задействован и пожарный поезд Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны с насосной станцией и цистернами на 60 тонн, обеспечивающий подачу воды.
Помимо этого, в практических мероприятиях приняли участие специалисты и техника научно-производственного объединения «Современные пожарные технологии».
В отличие от обычных пен, которые под действием температуры теплового потока и нагретой поверхности разрушаются, этот вспененный состав способен выдерживать температуру до 1000 градусов цельсия.
Валентин Нелюбов, начальник главного Управления пожарной охраны МЧС России: «Ошибок в борьбе с пожарами не должно быть».
Когда пожар был потушен, для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов был задействован Расвумчоррский газоспасательный взвод Кировского отдельного военизированного горноспасательного отряда.
Всего на этом этапе учений были задействованы порядка 124 человек и 36 единиц техники.
Трёхдневная практическая часть учений «Безопасная Арктика-2025» в Мурманской области закончилась.
Помимо нашего региона различные вводные отрабатывали экстренные службы республик Карелия и Коми, Архангельской области, Ненецкого и Ямало-ненецкого, Ханты-мансийского и Чукотского автономных округов, а также Красноярского края.