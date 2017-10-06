Пожар около реки вскрыл нарушения требований закона об охране окружающей среды

Пытались построить коттедж, но после пожара всё поспешно бросили и сбежали. К активистам ОНФ обратились жители одного из дачных кооперативов Мурманской области. В 40 километрах от Мурманска, посреди леса неизвестные организовали строительство, а после того как огонь уничтожил здание, они покинули территорию, оставив после себя кучи мусора.

Несанкционированные мусорные скопления - большая проблема современности, которая не обошла стороной и наш регион. На интерактивной карте свалок, созданной ОНФ, новые точки с очагами загрязнения появляются быстрее, чем волонтерам удается убирать их. Совсем недавно к активистам обратились жители дачного городка расположенного в 40 километрах от Мурманска. Посреди леса в нескольких метрах о реки выгорело два строения, вокруг раскиданы кучи мусора, а собственник этого хозяйства, если такой и был, вероятно, забыл о своем имуществе.

Корреспонденты «Арктик-ТВ» нашли на месте пожара необычную вывеску, которая лежала в канаве рядом со свалкой. Оказывается, здесь охраняемая зона, ведётся видеонаблюдения, а объект является частным!

Где были установлены камеры, теперь уже сказать сложно. Но одна из трёх бытовок, расположенных на пригорке, вероятнее всего, использовалась охраной, остальные конструкции - рабочими. Вокруг них помимо пищевых отходов раскидан строительный мусор – мешки, упаковки ламинита, металлический профиль. Но это только пролог, гораздо интереснее основная часть, та, что пострадала от пожара.

- Когда такое видишь на нашей земле, за Полярным кругом, где очень уязвимая природа, то это можно однозначно оценивать, как варварское отношение к природе, - говорит Лариса Круглова, сопредседатель регионального отделения ОНФ. - Здесь брошено всё, следы пожарища. Это вызывает только негативные эмоции.

На месте пепелища, скорее всего, стоял двухэтажный дом. Был ли это поджог, или огонь уничтожил здание в результате небрежности самих владельцев, теперь можно только догадываться. Но что любопытно, помимо основного строения, пострадало и соседнее – поменьше, а находились они на приличном друг от друга расстоянии. По остовам труб и почерневшим радиаторам систем отепления можно предположить, как именно использовались эти помещения.

- Объект, скорее всего, был предназначен для туристов, которые приезжают к нам в регион ловить рыбу, в том числе и для иностранцев, - предполагает Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. - Но мы видим, что даже канализационный спуск от зданий был организован так, что стоки должны были уходить в реку. За такое стыдно и неловко.

Теперь специалистам прокуратуры, куда намерены обратиться представители ОНФ, предстоит найти владельцев сгоревших коттеджей, установить правомерность строительства объектов рядом с рекой. Как минимум, предприниматели или частные лица вырубили деревья, непонятно и куда вели траншеи с канализацией. Если же собственник не найдётся, то ликвидировать свалку и последствия пожара придётся волонтёрам.