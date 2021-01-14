Пожар тушили в мастерской, а покупателей эвакуировали из торгового центра

Сотрудники и посетители торгового центра «Русь» были вынуждены сегодня мерзнуть на улице. Причиной тому стало пламя, охватившее здание.

На первом этаже в мастерской по изготовлению ключей произошёл пожар. Открытый огонь охватил площадь в 6 квадратных метров.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы. Они эвакуировали всех людей из торгового центра, а само здание оцепили.

Пострадавших на месте происшествия не оказалось. Экспертам ещё предстоит выяснить причину возгорания.