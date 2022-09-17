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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.22 20:30

Пожар в цехе Кольской ГМК, футбол в юбках и на Центральном стадионе, «Северный полюс» пришёл в Мурманск – уходящая неделя оказалась пёстрой на события

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Дороги, музеи и дружба народов - сегодня в нашей студии будет много гостей. Как живут представители узбекской диаспоры на Крайнем севере, какой самый древний экспонат хранится в музее Полярного – обо всём этом расскажем в ближайший час.

На Кольской ГМК провели пробный запуск технологического процесса производства никеля в здании пострадавшего от пожара цехе. По предварительной оценке, основную часть помещений огонь не затронул. Пожар в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля №2 возник утром 14 сентября. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Персонал был оперативно эвакуирован, пострадавших нет. Сейчас специалисты «Норникеля» оценивают масштаб и срок необходимых работ по ликвидации последствий ЧП. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливает специальная комиссия.

В Мурманск прибыла новая ледостойкая самодвижущая платформа «Северный полюс»…

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