Пожар в цехе Кольской ГМК, футбол в юбках и на Центральном стадионе, «Северный полюс» пришёл в Мурманск – уходящая неделя оказалась пёстрой на события

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Дороги, музеи и дружба народов - сегодня в нашей студии будет много гостей. Как живут представители узбекской диаспоры на Крайнем севере, какой самый древний экспонат хранится в музее Полярного – обо всём этом расскажем в ближайший час.

На Кольской ГМК провели пробный запуск технологического процесса производства никеля в здании пострадавшего от пожара цехе. По предварительной оценке, основную часть помещений огонь не затронул. Пожар в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля №2 возник утром 14 сентября. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Персонал был оперативно эвакуирован, пострадавших нет. Сейчас специалисты «Норникеля» оценивают масштаб и срок необходимых работ по ликвидации последствий ЧП. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливает специальная комиссия.

В Мурманск прибыла новая ледостойкая самодвижущая платформа «Северный полюс»…

14 сентября футбольный клуб «Север» встретился на домашней арене с командой из Пскова. О том, как прошла схватка за победу, смотрите в нашем следующем сюжете…

Футбол в юбках, ароматная уха, охота на оленей и не только. Саамские игры прошли в регионе в 25 раз…

В Самарканде 16 сентября стартовал саммит стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нём была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном. Как заявил Владимир Путин, президент РФ, отношения наших стран «не подвержены мировой политической текущей конъюнктуре и внешнему давлению»...

После развала Советского Союза на Крайний север устремились новые волны мигрантов из Узбекистана. Многие ехали на время, а оставались навсегда. Как, например, герой нашего следующего сюжета - Якубжон Кадиров…

О подвиге, о доблести, о славе – любимые, душевные и самые главные композиции исполнили коллективы и солисты Мурманской области в минувшие выходные у подножья Безымянной высоты…

В начале октября в Долине Славы вновь пройдёт захоронение останков бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Это станет официальным завершением поискового сезона года, но об итогах наши коллеги из ЗАТО Александровск поговорили с представителями движения уже сейчас…

Всемирно известный отельер и ресторатор приехал в Мурманск, чтобы передать свои знания и опыт местным предпринимателям. Подробнее в сюжете Екатерины Дементьевой…

Познакомиться с будущей профессией можно сейчас со школьной скамьи. Такая возможность появилась для школьников, которые планируют связать свою жизнь с медициной. Мурманский медицинский колледж открыл набор по дополнительным программам…

15 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты по переливанию крови — трансфузиологи. Большим подарком для специалистов стало появление нового оборудования. С его помощью, работа по заготовке крови и её компонентов станет быстрее и проще…