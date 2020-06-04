Пожар в гаражах – это опасно!

В гаражном городке на улице Баумана, расположенном перед Кольским мостом, загорелось одно из строений.

Опасность таких ЧП заключается в том, что близко расположенные деревянно-металлические гаражи могут вспыхнуть друг за другом. Огонь в таких случаях распространяется очень быстро.

Впрочем, в этот раз, благодаря оперативно прибывшей бригаде спасателей, масштабного ЧП удалось избежать.

Судя по кадрам, снятым очевидцем на камеру мобильного телефона, от пожара пострадало только несколько соседних строений.