День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.20 19:30
Пожар в гаражах – это опасно!
В гаражном городке на улице Баумана, расположенном перед Кольским мостом, загорелось одно из строений.
Опасность таких ЧП заключается в том, что близко расположенные деревянно-металлические гаражи могут вспыхнуть друг за другом. Огонь в таких случаях распространяется очень быстро.
Впрочем, в этот раз, благодаря оперативно прибывшей бригаде спасателей, масштабного ЧП удалось избежать.
Судя по кадрам, снятым очевидцем на камеру мобильного телефона, от пожара пострадало только несколько соседних строений.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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