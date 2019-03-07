Пожар в квартире напугал мурманчан

Днём на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в доме в Первомайском округе Мурманска.

Пожарные расчёты, полицейские и карета скорой помощи выдвинулись в сторону дома № 30 на улице Героев Рыбачьего. Там загорелась кухня в квартире на втором этаже. Над зданием, в котором красный петух разгулялся в одной квартире, довольно высоко поднимался столб дыма и пара.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что спасатели сработали оперативно и организованно, эвакуировали жителей и потушили пожар, так, что огонь не успел перекинуться на другие помещения.

Но многим мурманчанам из этого дома пришлось поволноваться и спасать самое ценное: документы, деньги и домашних животных…