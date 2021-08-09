Пожар в лесах Карелии потушили, пора помочь Якутии

Также во время оперативного совещания губернатор Мурманской области поблагодарил десантников Авиалесоохраны. Они помогали ликвидировать пожары в Карелии, а сейчас отправились в Якутию.

Совместными усилиями в Карелии удалось потушить более 3 тысяч гектаров леса, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Большая заслуга в этом и пожарных десантников из Мурманской области.

Сейчас в регионе крупных лесных возгораний нет, поэтому десантников решили перебросить в Якутию. Там на сегодняшний день горят более 3 миллионов гектаров леса. Тем не менее, на случай непредвиденных ситуаций сил и средств в регионе достаточно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасибо огромное всем жителям нашей области и гостям, что гораздо более внимательно стали относиться к обращению с огнём на природе. Был один пожар вчера, но быстро локализован. Я очень рассчитываю, что совместными усилиями наши десантники помогут и в Якутии эту проблему решить».