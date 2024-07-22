«Пожарная тяга. Экстремальная атлетика» - центральная площадь Мончегорска стала ареной самого жаркого спортивного события Дня металлурга

Состязание, приуроченное ко Дню металлурга, собрало спасателей из Мурманской области, Норильска и Тюмени.

Участники продемонстрировали невероятную физическую и моральную подготовку. Они выступали в полном боевом обмундировании, вес, которого превышает 25 кг.

Каждая ступень соревнования была разработана так, чтобы проверить предельные возможности участников, требуя не только силы, но и координации, командной работы и выдержки.

Программа состояла из восьми этапов, время на выполнение всех заданий было ограничено 15-ю минутами.

В результате напряжённой борьбы 1-е место заняла команда «Fire team», второе - «Пожарные Мурманска», третье досталось гостям из Тюменской области.